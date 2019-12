KUULA | Influencerid versus brändisaadikud. Keda eelistada?

Esiteks peavad ettevõtte sotsiaalmeedia brändisaadikuteks hakkama firma tipp- ja keskastme juhid ise. Alles seejärel saab seda paluda ülejäänud töötajatelt. Ja alles kõige viimaks võõrastelt nagu kliendid, naabrid, inimesed tänavalt. Paljude ettevõtete juhid pole selliseks tegevuseks valmis ja nii kukub ka kogu brändisaadikute programm sageli kokku veel enne, kui see on alatagi saanud.

Teiseks arvavad paljud firmad, et kui paluda oma töötajatel asuda aktiivselt nende brändi saadikuteks sotsiaalmeedias, siis aitab see ka luua ja süvendada ettevõttesisest töötajakeskset kultuuri. Tegelikult on aga hoopis vastupidi: töötajaid saab Depauwi ütlusel ettevõtte või selle brändi saadikutena avalikult sõna võtma kaubelda alles seejärel, kui ettevõttes on juba olemas töötajaid innustav ja väärtustav kultuur.

Kolmandaks komistukohaks brändisaadikute programmi juurutamisel nimetas Depauw juhtide soovi rakendada oma töötajad brändisaadikutena tööle kommertsraadiokanali või uudisteportaali tihedusega. See oleks aga vale! Tema sõnul ei tohiks brändisaadikute sotsiaalmeedia postitustest üle 10% olla kommertsliku sisuga, vastasel juhul kaotavad nad tõsiseltvõetavuse. Pigem peaks need postitused rääkima lahedast firmakultuurist ja selle parimatest näidetest.

Turundusraadiole antud intervjuus möönis Patrick Depauw ühtlasi, et suur osa ettevõtteid, kes sooviks alustada omaenda töötajate kaasamisest brändisaadikutena, ei suuda sotsiaalmeedia saadikuteks veenda rohkemat kui 2-3% töötajaskonnast. See, kui töötaja ei soovi avalikult sotsiaalmeedias oma tööandjast rääkida, on aga esimene tõsine signaal töötaja rahulolule suunatud firmakultuuri puudumisest.

Kui aga firmakultuuri parandada, on võimalik brändisaadikutena kaasata ka 80-85% töötajatest, teab Patrick Depauw konkreetseid näiteid.