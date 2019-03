KUULA | Inimene muudab oma elu kas siis, kui on väga hästi või siis, kui on väga kehvasti

Ta kuulub Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liikmete hulka.

Signe on aktiivne tegutseja, kes on tegelenud turundamisega juba üle 15 aasta. Väga oluline roll on Signe elus olnud enesearengul, millega on ta süsteemselt tegelenud viimased 7 aastat. Tänu sellele on ta saavutanud elus tunduvalt paremaid tulemusi ning õppinud märkama erinevaid võimalusi.

Kõikidele tulevastele turundajatele soovitab Signe õppida läbi rohke praktiseerimise!