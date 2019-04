KUULA | Isiklik tulemustasu lõhub meeskonda

Noore tippjuhina on Nõlvaku põhimõtted inimeste ja organisatsoonide juhtimisel teataval määral kindlasti erinevad nö. vanema põlvakonna juhtide omadest. Näiteks toob ta välja, et noored juhid harrastavad tihti usaldusel põhinevat juhtimisstiilis samas kui vanemad juhid kipuvad olema kontrollivamad. Usaldamine, vajaduste märkamine ja kuulamisoskus on need märksõnad, mida edukas meeskonna ja ettevõtte juht peab üha rohkem oskama. Samuti on tema sõnul oluline näha kolleegi inimesena, mitte töötajana.