KUULA | Kalev Pihl: teen juhina tööd iga päev selle nimel, et sinu kui meeskonnaliikme turuväärtus kasvaks

Kalev on ID-kaardi ja mobiil-ID üks loojaid, e-residentsuse algatajaid ning digitaalallkirjastamise eestkõnelejaid. Varasemalt riigiametnikuna oli ta ID-kaardi loomise projektijuht, seejärel Hansapangas töötades nõustas Sertifitseerimiskeskus asutamist ning digitaalallkirjastamise standardite ja rakenduste loomist. Täna toimetab Kalev lisaks SK ID Solutions tegevjuhi ametile ka IT õppejõuna, infoturbe koolitajana ja mentorina teistele juhtidele. Mis asi see juhtimine siis ikkagi on ja mida ta juhtimise juures kõige olulisemaks peab?

Kui sa mõtled juhina selle peale, et sul on meeskond ja igale meeskonnaliikmele annad sa teatud mõttes lubaduse, miks ta just sinu tiimiga peaks liituma; miks ta peaks tahtma tulla sinu punti? Mis sa siis päriselt tahad ja saad lubada talle?