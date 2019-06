KUULA | Karmo Kivi: meie kõige suurim takistus oleme me ise ja see, kuidas me mõtleme

Eesmärkide seadmine ja nende saavutamine on tema sõnul meie enda mõttemustrites kinni. Seega – juttu tulebki sellest, kuidas programmeerida ennast saavutama soovitud tulemusi.



“Pange kirja see summa, mida te teenite sel aastal. Ja vaadake, mis see summa kokku tuleb. Olge head ja kirjutage see üles. Ja nüüd korrutage see sajaga! Kui paljud nüüd usuvad, et see on võimalik ära teha, ja seda veel sel aastal?! Kui te seda ei usu, siis ma soovitaksin teilt hakata seda uskuma, räägib Karmo Kivi.

"Sest kõik see, mida sa usud või ei usu, toodab sulle just need tulemused, mis sul on. Kui ma ise selle sama harjutuse Les Brown’i seminaril läbi tegin, siis mul tuli kananahk peale. Ja Les ütleski, et siis on see õige eesmärk. Kui sul praegu hirmu ei tekkinud, siis on see vale eesmärk," räägib Kivi.

"Ja ta ütles veel sinna juurde – "you must be hungry!" Sa pead olema näljane. Kui sa hommikul voodist välja kargad, siis mõtledki sellele, kuidas ma saan paremaks. Ehk esimene samm on otsustada ära, mida sa tegelikult tahad. Ja selleks on sul vaja kasutada oma kujutlusvõimet, sest muidu sa ei suuda suurelt unistada ja veel vähem otsustada," räägib Kivi.