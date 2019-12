KUULA | Kasulike ärikontaktide leidmine käib ühe enam LinkedIni abil. Kuidas ennast seal nähtavaks muuta?

Veel soovitas ta postituste juures kasutada teemakohaseid hashtäge, et LinkedIni algorütmid neid õigetele inimestele näitaksid.



"Mida isiklikum info, seda parem," selgitas Bartikova. Lisades, et alati on targem postitada enda personaalse konto, mitte oma tööandja brändi alt. „See on kooskõlas LinkedIni „members first" põhimõttega," rääkis ta. Veel on Jana Bartikova sõnul oluline, et kui tahad, et inimesed su postitusi näeksid, tuleks neid kindlasti postitada tööpäevadel ja tööajal, sest töövälisel ajal inimesed reeglina LinkedIni ei kasuta.

Bartikova sõnul töötab LinkedIni kõige paremini just b2b turul, kus see osaleb 80% ärikontaktide loomises.