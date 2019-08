KUULA | Kersti Vannas: juht, mis muudab sinu juures töötamise eriliseks?

Kersti Vannas ütleb, et tööandja bränd on ikkagi lubadus. „See on lubadus, mida organisatsioon kuvab endast väljapoole. Nii nagu me omistame igale teenusele või tootele teatud brändilubaduse - a la, et kui ostad selle joogi, siis saad hea tunde näiteks - samamoodi tegelikult käib tööandja brändi juurde lubadus või lubadused selles ettevõttes töötamise kohta.

Traditsiooniliselt kiputakse rääkima keskmisest kõrgemast palgast või siis koolitus- ja arenguvõimalustest või siis heast meeskonnast, mis kõik on kindlasti olulised baastegurid, kuid samas ei aita ettevõtetel tagada oma tööandja brändi eristuvust. Neid nimetatud nö lubadusi saaksid põhimõtteliselt pakkuda väga paljud ettevõtted. See aga ei erista. Miks mina töövõtjana peaksin valima just sind ja mitte kedagi teist?" räägib Vannas.

Sellest ja paljust muust põnevast kuulake värskest podcastist.