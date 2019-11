KUULA | Kersti Vannas: juht, mis muudab sinu juures töötamise eriliseks?

Alates 2010. aastast on Kersti juhtinud Eesti atraktiivsete tööandjate maine uuringut ja tunnustanud ihaldusväärsemaid tööandjaid Atraktiivse Tööandja aumärgiga.

Uuring toimub regulaarselt tuhandete Eesti tudengite ja kogenud töötajate hulgas ning mõõdab sadade Eestis tegutsevate organisatsioonide mainet ja atraktiivsust tööandjana. Kerstiga räägimegi tööandja brändingust erinevatest vaatevinklitest nii ühe kui ka teise külje pealt.

“Tööandja bränd on ikkagi lubadus. See on lubadus, mida organisatsioon kuvab endast väljapoole. Nii nagu me omistame igale teenusele või tootele teatud brändilubaduse – a la, et kui ostad selle joogi, siis saad hea tunde näiteks – samamoodi tegelikult käib tööandja brändi juurde lubadus või lubadused selles ettevõttes töötamise kohta,“ rääkis Vannas.

Loomulikult peab see lubadus vastama tegelikkusele ehk organisatsiooni enda inimesed peavad selle lubaduse ära ostma. Samuti peab see lubadus olema oluline välisele sihtrühmale. Ja lisaks peab see lubadus aitama eristada konkreetset organisatsiooni teistest tööandjatest. Traditsiooniliselt kiputakse rääkima keskmisest kõrgemast palgast või siis koolitus- ja arenguvõimalustest või siis heast meeskonnast, mis kõik on kindlasti olulised baastegurid, kuid samas ei aita ettevõtetel tagada oma tööandja brändi eristuvust.