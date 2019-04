KUULA | Kirglik haridusmaailma parandaja: inimeste arengu toetamine on võtmetähendusega nii koolis kui ka tööl

Vähetähtis ei ole ka fakt, et president on Triinu tunnustanud Valgetähe V klassi teenetemärgiga hariduselu edendamise eest. Valkiainenit paelus see tugev kirg ja pühendumine, mida Triin koos oma mõttekaaslastega endas edasi kannab.



Triinuga räägivad nad haridusest, selle olulisusest ja arendamisest ning mis on olnud need kõige olulisemad õppetunnid, mida ta ise selle valdkonna edendaja ja eestvedajana nende aastate jooksul on õppinud ning kõrva taha pannud. Ka ettevõtted on õppivad organisatsioonid ja juhtimine on paljuski soodsaima õpikeskkonna loomine.

“Üks küsimus, mis teeb hariduse valdkonna minu jaoks väga tähtsaks, on õigluse ja ebaõigluse küsimus. Haridus on selline koht, kus ebaõiglus on lihtsalt ... väga ebaõiglane. Siin saavad inimesed oma kõige haavatavamas eas esimese tagasiside, mida neist arvatakse, kas neis nähakse potentsiaali, kas kogetakse julgustamist, võite, mis tulenevad pingutamisest, kas saadakse eduelamusi jne. – see kõik on nii määrava tähendusega inimese arengus," räägin Noorkõiv.

"Seetõttu mind väga puudutab hariduse teema. Näiteks millised õpetajad meile teele satuvad – kas see on loteriipilet või süsteemne pingutus, et iga noor hing saaks hea kogemuse, toe ja inspiratsiooni edasiseks eluks. See määrab meie eludes niivõrd palju. Ja seetõttu on meie ülesanne seista selle eest, et koolikogemus oleks kvaliteetne ja et noortel oleks parimad võimalused õnnelikuks eluks. Eksimused siin on tohutult kalli hinnaga".