KUULA | Kirti Asperk: oluline on teha seda, mis sulle meeldib. Tuleb uskuda sellesse, mida sa müüd

Endaga tegelemine ning küsimuse “Kuidas tunda ennast hästi, et olla rohkem?” esitamine on sihikindla Kirti juhatanud supertoitudeni. Kirti eesmärgiks on rikastada inimesi erinevate võimalustega oma elukvaliteeti parandamisel.

Pidevaid väljakutseid armastav, julge ja järjepidev Kirti on oma ettevõttega Be More olnud turul juba aasta aega. Kirti kinnitab, et väärtuse loomine ning headus viib elus kaugele. Sealjuures teistele “ära tegemine” ei toimi.

Tema sõnul tuleb uskuda sellesse, mida sa müüd. "Kui sa sellesse ei usu, ära müü,” kinnitab ta.

Tänases saates: