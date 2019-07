KUULA | Kui inimesed endasse rohkem usuksid, siis oleks meil palju rohkem ja edukamaid noori ettevõtjaid

Millest tuleb saates juttu?

mis motiveeris teda heaks ettevõtjaks saama?

generatsioonide rollid ettevõtluses

kuidas luua endale hea strateegia?

läbipõlemise tunne

väljakutsed ja õppetunnid

võrgustiku ehitamine Prantsusmaal

Huvitavaid mõtteid Annilt

“Lihtne on öelda, kuidas teha, aga palju raskem on välja mõelda see metoodika - kuidas teha ja kuidas seda teha edukalt.”

“Kui inimesed endasse rohkem usuksid, oma võimetesse usuksid, siis ma arvan, et meil oleks palju rohkem ja edukamaid noori ettevõtjaid.”