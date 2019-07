KUULA | Kui palju kasvab kasum kui kliendirahuolu paraneb 0,3% ehk milliseid elulisi oskusi ülikoolis ei õpetata?

Anu-Mall Naaritsa sõnul on kahetsusväärne, et paljud Eesti juhid näevad turundust endiselt ennekõike kommunikatsioonina ja turundajaid kui kommunikatsiooni teostajaid, sest tegelikkuses on turundus palju rikkalikum ja mitmekesisem valdkond.

Turunduse peamine funktsioon peitub äriprotsesside pidevas täiendamises. Naaritsa sõnul on paradoks, et paljud ülikooli turundust õppima läinud noored põhjendavad oma erialavalikut sooviga hoida eemale arvudest ja arvutamisest, kuid just see oskus ongi turunduse tegelik süda. Turundaja, kes oskab välja arvutada kui palju kasvavad müük ja kasum, kui tõsta klientide rahuolu 0,3%, on kullahinnas, teab Naarits oma kogemusest.

Naarits tõi ühtlasi välja ka viis kompetentsi, ilma milleta turundajatel hakkab olema üha vähem tööd.

Esiteks peab kaasajal hinnatud turundaja oskama tööd teha andmevõrgustikega, kus ei ole enam neli muutujat, vaid kümneid ja kümneid. Ta peab oskama sünteesida ja analüüsida, milliste arvudega tööd teha, millistega mitte ja kuidas. Seda valdkonda kutsutakse ka andmeanalüüsiks (predictive analysys).

Teisena peaks kaasaja turundajal olema piisavalt palju teadmisi kõigist vanadest ja uutest tehnikatest ja tööriistadest, millest valida iga kord sobivamad. Ei piisa vaid kommunikatsioonioskusest, meediaplaani tegemisest ega kliendipsühholoogia tundmisest. Neuroturundus, kasvuhäkkmine, oma kanalite loomine ja kasutamine jpm on kaasajal uued tehnikad ja tööriistad. Ja neid tuleb muudkui juurde.