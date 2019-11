KUULA | Kuidas jõuda oma restoraniga Trip Advisori poolt tunnustatud parimaks söögikohaks Tallinnas?

"Märkasin, et ma pole absoluutselt ühenduses oma kehaga. Keha kogu aeg räägib," rääkis Rain.

Rain huvitub väga paljudest erinevatest valdkondadest. Tööalaselt on tema peamiseks eesmärgiks kujundada teenindust ja hoolitseda selle eest nii, et meeskonnad oleksid ühele eesmärgile häälestatud ja et kõik tunneksid tööst rõõmu. Lisaks juhib Rain restorani Rataskaevu 16, mida on kolmel korral Trip Advisoris valitud Tallinna parimaks restoraniks. Kuidas seda saavutada?

Rainu soovitus kõigile on võtta vastu igat päeva ja hetke nii, nagu see on. Märgata imesid ja head. Tunda ilu väikestest asjadest. Olla üksteisele toetavad jõud. Samuti rõhutab ta tõsiasja, et ainuke asi, mida me omame, on meie keha. Seega õppida iseennast tundma ja hoida oma templit.

"Kõige olulisem aeg millegi tegemiseks on praegune hetk. Kõige olulisem inimene selles hetkes on sinu vastas olev inimene. Kõige olulisem tegevus sellel hetkel on see, et ole tema vastu hea."

Sellest ja kõigest muust põnevast kuula juba saatest