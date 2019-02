KUULA | Kuidas luua iseendale äge elu?

Janeck Uibo on ettevõtja ja online ajakirja Edasi.org asutaja ja eestvedaja.

Teismelisena oli tema unistus saada ajakirjanikuks. Ta töötas pikalt reklaami ning meedia valdkonnas, kuid tundis tihti, et midagi on tema elust puudu ning oli mitmeid aastaid enese otsimise etapis.

Mida vanemaks Janeck sai, seda enam tahtis ta elada rahuldust pakkuvat elu ning sellepärast saigi paar aastat tagasi alguse innustav ja hariv veebiajakiri Edasi. Tänu sellele projektile tunneb ta lõpuks, et on inimestele kasulik ja saab end teostada. Tänaseks on neil juba ligi 45 000 unikaalset lugejat.

Saates kuuleme:

mis täpsemalt on ajakiri Edasi,

kuidas Janeck ebaõnnestumistest üle on saanud,

mis aitab meil oma isiklikest hirmudest üle saada,

kuidas vanemaks saades meie mõttemaailm muutub.

