KUULA | Kuidas luuakse tööandja brändi Päästeametis? Vaid üks inimene sajast pääseb tööle

Marvi Roosaare rääkis Turundusraadios, et kuigi Päästeamet valiti Unistuste Tööandjaks alles 2018. aastal, siis tegelikult on organisatsioon iseennast sama kõrgelt hinnanud kogu aeg. Tema sõnul on nende värbamistaktika olnud juba mõnda aega „meelitada enda juurde ägedad, kes omakorda toovad võimekaid“. Ägedad töötajad on Päästeameti personalijuhi hinnangul sellised, kelles on eriline energia, silmad säravad ja kes kiirgavad soovist teha rohkem kui neilt oodatakse. Sinna ei mindagi tööle suurte rahanumbrite, vaid haarava missiooni tõttu. "Meil on kokkulepitud väärtused ja me oleme selle viinud kõikide inimesteni," selgitas ta. "Need väärtused pärinevad töötajatelt endilt, ja on seejärel üle asutuse kokku lepitud. Näiteks julgus võtta vastutust ja abivalmidus. "Ma arvan, et Päästeametis on nõks empaatilisemad inimesed kui mujal," selgitas Roosaare.

Marvi Roosaare tunnistas, et mitte igaüks ei sobi tööle Päästeametisse. Pigem otsitakse sinna julgeid inimesi, kes ei piirdu teistele kaasa tundmisega, vaid soovivad päriselt inimesi aidata. Et tema sõnul ei koosne päästja töö vaid päästeolukordade lahendmisest, vaid ka koolide, lasteaedade ja kodude igapäevasest nõustamisest, on eelistatumad elukogenud inimesed, mitte koolilõpetajad.