KUULA | Kuidas Vana-Kreeka jumalate abiga äriedu saavutada?

Pütsepp on parimaid arhetüüpide ehk emotionaalsete vajaduste rahuludamise käitumismudelite tundjaid Eestis. Oma brändiloomise igapäevatöös ongi tema roll viia ettevõtted ja brändid tagasi oma kaugete juurte juurde, selgitamaks välja, mis ikkagi on need emotsionaalsed tõuketegurid, mille külge ettevõtte lugu kinnitada. Sageli saab need lood siduda selgete ja kõigile arusaadavate muinasjutusliste arhetüüpidega, mis annavad muidu igavatele brändidele ja organisatsioonidele meeldejääva näo.

Siim Pütsepp toob näiteid õlleturust, kus suurem osa, ca 80% kõigist õllebrändidest on valinud naljahamba arhetüübi. See arhetüüp, nagu ka armastaja ja sõbramehe arhetüübid, aitab tarbijates rahuldada vajadust sotsiaalsuse ja kuuluvuse järele. Samas on aga õllesektor tema sõnul katnud tervelt 11 kokku 12st arhetüübist. Näiteks Saku Rock eraldiseisvalt on sulaselge mässaja. Ainus arhetüüp, mida Pütsepp õllebrändide turult veel leidnud pole, on hoolitseja.

Siim Pütsepp, keda tuntakse ka Bränd Mungana, räägib Turundusraadios lähemalt ka Iglu saunade identiteedi loomise protsessist ja sellest, kuidas jõuti sotsialiseerumise ja puhtaks pesemise paiga stereotüübist hoopiski mõttetarga arhetüübini. Et enam ei müüda mitte sauna, vaid sootuks muud – aega iseenesega olemiseks.