KUULA | Leanika Järve: kuidas ehitada kinnisvaraettevõte ja see maha müüa?

Leanika tõi 2008. aastal Eestisse kinnisvarabrändi Remax, mis on maailma suurim kinnisvaraettevõte. Pärast seda tegi ta oma kinnisvarabüroo Epicenter ja nüüd on Leanikal ka koolitusfirma Leprofit.

Eneseareng on Leanikale sama oluline kui ärimaailmas arenemine. Talle on alati meeldinud mõelda positiivselt ja teistest erinevalt. Kui saatejuht Indrek tundis selle kohta huvi, vastas Leanika, et just nimelt see määras tema saatuse, kui ta tahtis töötada nooremas eas kruiisilaeval Ameerikas. Sellele ametile oli ligikaudu 300 kandidaati, ent Leanika teravmeelsus garanteeris talle kõige esimesena lennupiletid.

Üks Leanika motodest on, et kõik on võimalik. Tema jaoks ei eksisteeri probleemi, millele ei leidu lahendust, ja kui peaks tekkima selline olukord, siis näeb Leanika seda kui võimalust õppida ja saada targemaks.

Intervjuu käigus küsis Indrek Leanikalt, kuidas ta rasketes olukordades toime tuleb Leanika vastas, et kõige tähtsam on jätkata positiivselt mõtlemist, isegi kui see võib osutuda väga raskeks.

Siin on paar mõtlemapanevat ideed Leanikalt, mis vallandusid intervjuu käigus: