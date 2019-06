KUULA | Madis Müür: 20-dollarilise raamatu läbilugemine andis mulle võimaluse oma teenistust tõsta rohkem kui 20 000 võrra

ärileht.ee RUS

Madis Müür. Foto: erakogu

Tänase loo kangelane on Madis Müür. Professionaalne pokkerimängija Madis on olnud täiskohaga investor juba paar viimast aastat. Madis on veendunud, et nõukogude aegne suhtumine „üksi keset metsa peab hakkama saama“ 21. sajandil edu ei too.