KUULA | Margus Nõlvak: minu missioon juhina on toetada meeskonnal unistuste elluviimist

See tähendaski, et sul on kõik võimalused olemas kasvada ja areneda, nii nagu seda on varem juba mitmel tema tiiva all hoo sisse saanud Eesti tippjuhil olnud,“ lisas Nõlvak. Need seitse aastat Ülo kõrval olid tohutult õpetlikud ja Margus saab sellest tegelikult üha rohkem aru alles tagantjärele.

See on olnud väga suur õnn. Need kaks meest on suurt rolli mänginud tema elus just juhiks saamisel. Ta on neilt õppinud just sellist läbini mõtestatud tegevust ja tööd hindama, sellist südamega töö tegemist.

„Ehk kui sa päriselt oled mingit tööd tehes väga õnnelik, siis oledki motiveeritud ja sa panustad kogu hingega. Hingestatus vist ongi see õige sõna, mida siinkohal kasutada. Kui sa teed asja, mis sulle päriselt korda läheb, siis seda on kaugele näha. Inimene teeb hingega tööd. Sa mingis mõttes samastud oma tegevusega – see oledki sina – ja sa tahad sealjuures anda endast parimat,” rääkis Margus.