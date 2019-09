KUULA | Martin Villig: kui sul on sisemine soov olemas, siis võid ettevõtja olla juba lasteaias

Hingelt on Martin alati olnud inimene, kes tahab ise midagi teha nii ettevõtlusmaastikul kui ka ühiskondlikus elus.

Ta kinnitab, et selleks, et ettevõtlusega tegeleda, ei pea ootama, kuni lõpetad kooli ja ülikooli ja siis midagi tegema hakata. "Kui sisemine soov on olemas, siis võib alustada kohe. Isegi lasteaias võid proovida näiteks komme müüa või vahetada," räägib Villig.

Juba 6. klassis pidas Martin kodus poodi ja otsis võimalusi, kuidas ühiskonda panustada. Martin on loonud erinevaid ettevõtteid ja töötanud nii Skypes kui ka Tallinna börsil.

Tänaseks on Martin olnud juba üle 20 aasta ettevõtja. Koostöös vennaga on nad asutanud transpordiplatvormi Bolt, vana nimega Taxify. Ettevõte on aktiivne 30 riigis ja neil on üle 25 miljoni kliendi.

Eduka ettevõtjana tunnistab, ta ei raha loob teatud vabadusi. "Aga ainult selle nimel mina ja meie pere ei ela, “ rääkis Villig.