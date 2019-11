KUULA | Me kõik tarbime emotsionaalselt. Emotsioonide tundmine on turunduses kõige olulisem

Turundusraadio saatekülaline, ettevõtja ja turundaja Samuel Põldaru (23), kes valiti tänavu ka Eesti Turundajate TOP10-sse, peab inimaju avastamist kõige põnevamaks väljakutseks.

Olles pidanud aastaid e-poode ja viinud läbi mitmeid turunduskampaaniad, oskab Põldaru tabada momente, mis tarbija emotsioone kõnetavad. „Emotsioonide tundmine turunduses on kõige olulisem. See on ainus vaaluuta, mida inimene räägib,“ märgib ta.

Põldaru selgitab, kuidas ta oma kampaaniad ja sõnumeid üles ehitab, püüdes igas sõnumis leida üles tarbija valupunktid ja mõnupunktid. Esimestele püüab ta pakkuda leevendust ja teisi võimendada. Näiteks müües arendavaid mänguasju lastele, on Põldaru välja selgitanud, et enamus ostjatest oma emad, kelle suurimaks mureks on nende laste iseseisev ja edukas hakkamasaamine suureks kasvades.