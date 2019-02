KUULA | Merle Tambur: töökiusamine on peegeldus juhtimiskultuurist

Merle Tamburi doktoritöö teemaks Tartu Ülikoolis oli “Töökiusamine Eesti organisatsioonides: levik ja põhjused”. Merle toetab juhte ning aitab meeskonnas luua positiivset ja usalduslikku töökultuuri; tema võtmeteemaks on töökiusamisega toimetulek ja selle ennetamine, samuti tööstress ja konfliktide lahendamine tööl. Merlega räägimegi, mis nähtus see töökiusamine siis on, millised on juhtimise ja töökiusamise ristumiskohad ning mis rolli juhid.

Oma meeskonna suhtes agressiivselt, kiuslikult või vaenulikult käitumine on Tamburi sõnul ikkagi juhtimisstiili ja võimu kuritarvitamise küsimus.

Seda kõike saab ja peab juht endale teadvustama ning vajadusel tegema korrektuure oma käitumises. "Kui sa oled juht, siis sinu mõju meeskonnale ja organisatsioonile laiemalt on väga suur ning seda on võimalik juhtimiskompetentside arendamise kaudu kindlasti suunata. Juhid peavad endal kogu aeg meeles hoidma, et nemad annavad oma käitumisega kõigile teistele tiimis eeskuju, " räägib Tambur.

"Ja kui seal meeskonnas on midagi halvasti, siis ma ütleks, et esmalt tuleb juhil vaadata peeglisse," üteb ta.

"Kui on midagi hästi, siis tuleks vaadata meeskonna poole ja kui on midagi halvasti, siis pigem iseendale poole. Suhtumine võiks juhil just selline olla," räägib Tambur.