KUULA | Mida on igal ettevõtjal õppida golfiäss Tiger Woodsilt?

Professor Pförtsch sedastab, et teiste võitmiseks piisab Woodsil sellisest kombinatsioonist täiesti, sest määravam golfis on just pikkade täpsete löökide sooritus. Kui Woodsi nõrkuseks oleks täpsus pikkadel löökidel, siis tasuks tal golf sinnapaika jätta ja ala vahetada, märgib Pförtsch. Just sarnaselt soovitab professor kõigil ettevõtjail mõelda ka oma firmastrateegiat koostades, et keskenduda saab ja tuleb siiski vaid nende tugevuste veelgi tugevamaks arendamisele, mis annavad võimalikult suure konkurentsieelise teiste samas kategoorias tegutsevate firmade suhtes.

Rääkides Eesti firmade arengust, möönab Pförtsch, et kuigi hästi läbimõeldud strateegia on iga eduka firma alus, siis veel mõne aasta eest nappis Eesti firmade seas neid, kel üldse mingi selge strateegia olnuks. Nüüd on pilt muutunud, kinnitab ta. Vähemasti veidi.

Professor Pförtschi sõnul ei tähenda strateegia seda, et sellega oldaks laulatatud kogu eluks. Tugev firma peab kogu aeg olema muutuses, kinnitab ta. Näiteks soovitab ta kaaluda mudelit, kus tootmisega tegelev firma hülgab tugevaks saades tootmise, asub seda sisse ostma mujalt odavama kulubaasiga riigist, loob oma brändi, tõstab hindasid ja keskendub hoopis turundamisele. Nii nagu on teinud seda Apple.