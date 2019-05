KUULA | Mida tähendab ratsionaalne emotsionaalsus juhtimises ning kuidas saavad pehmed teod tugevateks tulemusteks?

Ta on märkimisväärse kogemusega koolitaja, kes on töötanud sadade organisatsioonidega nii Eestis kui väljaspool. Tema sulest on hiljuti ilmunud ka raamat “Ratsionaalne emotsionaalsus”.



“Ratsionaalne emotsionaalsus on loogika, kus mõistetakse, et nii klientide kui ka töötajate olemus on paljuski emotsionaalne ning töö emotsioonidega on ratsionaalselt põhjendatud tegevus. Ehk teisisõnu, kui sa hoolid oma töötajatest ja võtad ette samme, et neile meeldiks sinu juures töötada ning et nad tunneksid kirge selle ettevõtte vastu, ehk sa lood neis emotsionaalselt positiivse seisundi, mille läbi on nad nõus rohkem panustama klientidesse ja ettevõtte tegevusse. See aga omakorda loob lõpuks suurema kasumi," räägib Ojastu.

"Selliselt asju vaadates ongi töö emotsioonidega ratsionaalselt põhjendatud tegevus. Ja vastupidi – mitte oma inimestest hoolimine ja seetõttu oma talentidest ilma jäämine, seeläbi personalivoolavuse kulude kasv ja tiimi moraali kahjustamine, on ülimalt ebaratsionaalne tegevus. Võiks lausa väita, et see on majanduslikult rumal tegevus," kinnitab Ojastu

"Rumal on mitte hoolida, sest sa kaotad seeläbi raha," lausus Ojastu.