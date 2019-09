KUULA | Miks ei tea me juubelilaulupeo lõplikke „astronoomilisi“ turunduskulusid?

Turundusraadios kogu kampaaniast rääkides toonitas ta, et veel viimasel hetkel lisandusid uued ettevõtted nagu Solarise keskus, kes soovis kogu keskuse laulupeo värvidesse ehtida, korraldada näitusi, jm.

Õnneks osutusid kõik ettevõtted, kes laulu- ja tantuspidu oma kanalites ja oma klientide jaoks lahti mõtestada aitasid, tema sõnul väga korrektseteks, ega püüdnud kordagi suurt teemat oma ärihuvides kaaperdada. „Kõik rääkisid edasi meie lugu,“ märkis Weidebaum.

Sten Weidebaum rääkis, et kõik partnerid panustasid juubeliüritusse palju raha ja energiat ja seda pole keegi tänaseni suutnud kokku lugeda. „See on mingi astronoomiline number,“ sõnas ta. „Näiteks Selveri kauplustes olime lisaks korduvkasutatud veepudelitele, mida nad meil teha aitasid, siseraadios eetris peaaegu pool aastat.“

Marketingi Instituudi juhi ja Turundusraadio saatejuhi Anu-Mall Naaritsa sõnul on laulupeo turunduse edust väga palju õppida kõigil ettevõtetel.

Siin on nii palju sõnumeid: kuidas juhtida tiimi, kuidas rääkida ühist lugu ja ka see, kuidas turunduda olukorras, kus su tuntus ongi 100% ja sa pead tooma vaimustust teemasse, mis ongi nii vana, selgitas Naarits.

