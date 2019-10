KUULA | Miks on Eestil keeruline kaasata välisinvesteeringuid? Ja mida peaksime Singapurilt õppima?

Turundusraadios rääkinud Pällo möönis, et Eesti mainekuvand on tänu ühtlustatud sõnumitele ja eeskujulikule riigi turundamisele maailmas hea, kuid praktikas jooksevad paljude meist huvitunud investorite huvid liiva peamiselt tänu sellele, et nad ei leia siin enda sektorile spetsiifilisi eeliseid.

Kunagi peibutas välisinvestoreid Eestisse madalapalgaline tööjõud, täna on peibutuseks hea IT oskuste tase. Kuid ka sellest ainuüksi ei piisa. Näiteks mitmed suured andmekeskused, kes on esmalt Eesti IT ja telekommunikatsiooni kõrge taseme tõttu kaalunud siiakolimist, on Pällo sõnul tagasi põrkunud kõrge elektrihinna tõttu, mis kolimise mõttetuks muudaks.

Indrek Pällo tõi Eestile välisinvesteeringute kaasamises eeskujuks Singapuri, kus ta ka ise töötanud on. Singapur kuulub nende riikide sekka, kes ei tulista välisinvestoreid huupi haavlipüssist stiilis „meil on nii hea, tulge siia“, vaid on ükshaaval väljaarendanud erinevad ettevõtlussektorid, luues vajadusel teadlikult puuduolevad kompetentsid.

Niimoodi on Singapur kaasanud alguses laevanduse ja logistika valdkonna investeeringud, seejärel aga liikunud edasi konkurentsivõimelise finantssektori väljaarendamisele. Samuti asub Singapuris üks Kagu-Aasia suurimaid rafineermistehaseid, kuigi neil endal pole ei naftat ega muid maavarasid.