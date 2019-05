KUULA | Missuguseid küsimusi endalt küsida, kui ettevõte ei toimi?

Muusikalise hingega ja sügavamõtteline Vaiko on võtnud oma missiooniks inimestes välja tuua ning võimendada empaatiavõimet. Selleks loob ta põnevat koolitavat lauamängu. Unenäost saadud lauamängu idee on mõista inimest sügavamal tasandil ja aru saada, mida tal tegelikult vaja on.

Mõistmisest tulenev teadmine probleemi kohta on parim viis leidmaks lahendusi. Eeldused, hirm eksida ja vanad mustrid võivad viia ebaõnnestumisteni. Sealjuures on suureks abiks fundamentaalsed küsimused ning oma tegevuse mõtestatus.

Tänases saates:

Kuidas jõudis Vaiko coachinguni?

Kuidas jälgida märke?

Kuidas leidis Vaiko oma tee Skype?

Kuidas pingelises perioodis toime tulla?

Miks on oluline empaatiavõime?

Missuguseid küsimusi endalt küsida, kui ettevõte ei toimi?

Mis on emotsionaalne intelligentsus?



