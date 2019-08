KUULA | Motivatsioonikoolitaja Kati Israel: kui tahad olla edukam, siis ärka hommikul varem

Kui soovid saada edukamaks, siis pead hakkama hommikuti varem üles ärkama ja nii kui silmad lahti teed, nii tuleb sulle ka kohe meelde, miks sa üles ärkasid ja mille nimel sa seda kõike teed.

„Minu treener ütleb mulle, et ärka hommikul varem üles ja kui ma tunnen, et ma olen väsinud, siis selle peale ütleb ta, et sa võid magada nii palju kui soovid siis kui sa kirstus oled" rääkis Israel.

Teda ennast muutis palju see kui ta hakkas kell 5 hommikuti üles ärkama. Teda on inspireerinud ka Mel Robbins, kes ütleb nii, et pane endale kella viieks hommikul äratuskell ja kui sa ei suuda ikka üles ärgata, siis aseta see endale vannituppa ning sa lihtsalt pead üles ärkama ja sa ei lükka seda edasi.

Kõik edukad inimesed ärkavad väga vara üles. Kui uurida ja lugeda nende harjumusi, siis sealt kumab läbi see, et nad on kõik varajased ärkajad ning neil on oma sisse juurdunud rutiin, mida nad siis teevad.

„Mina kuulan hommikuti podcaste, loen ja võimalusel lähen õue jalutama. Nüüd näiteks suvel Eestis on super hommikul vara jalutada ja teha oma 10 000 sammu täis. Kuulad samal ajal podcaste ja jood hommikukohvi. Jõuad tagasi 7-8 paiku, oled ennast õigele lainele meelestanud ja hakkad oma e-posti lugema. Ehk see hetk, kui teised alles hakkavad ärkama, on sinul juba väga palju asju ära tehtud ja enda nö mindset'iga ka tegeletud. Niiet edu alus on varajane ja tegus hommik," lisas Israel.