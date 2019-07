KUULA | Peep Vain: sa oled seda edukam, mida rohkem on sinus ma-suudan tunnet

Peep on ühtlasi üks esimestest eestlastest, kes kinnitas jala Ameerika Ühendriikides, lõpetades seal ka ülikooli. Samuti on ta on õppinud ka Prantsusmaa INSEADi ülikoolis psühholoogiat. Lisaks on Peep üks esimesi eestlaseid, kes liitus aastal 1990 Ameerika Southwesterni raamatumüügi suveprogrammiga ning tema ja teise mõttekaaslaste initsiatiivil sai suurepärane müügikoolituse kogemus kolm aasta hiljem kättesaadavaks ka paljudele teistele Eesti tudengitele.

Ausad Mehed podcasti eesmärk on motiveerida ja inspireerida kuulajaid olema enda vastu asuamad ing võtma suuremat vastutust enda isikliku elu ees.