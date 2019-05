KUULA | Priit Kuuskme: juhid peaksid rohkem mõtlema oma mõjuulatusele

“Kui inimesed toimetavad oma lähedaste ja pere ringis, siis nad on altimad mõtlema sotsiaalselt laiemalt, sh näiteks sellele, kuidas nende endi laste kasvatamine mõjutab ühiskonda. Kui aga minnakse tagasi juhi rolli, siis kipub selgelt fookus kitsalt sellele, kuidas kasumit teenida," tõdeb Kuuskme.

Inimene ühes või teises rollis on tema sõnul ju iseenesest seesama, kuid fookuse asetus on üpris erinev. "Juht tegelikult peaks rohkem mõtlema oma mõjuulatusele. Mitte ainult oma kõige lähedasemale tiimile, vaid palju laiemalt – kogu organisatsioonile, kliendiringile ja üldse ühiskondlikule kasule," räägib Kuuskme.

"See on juhtide jaoks ühelt poolt märkamise ja teiselt poolt ka avatuse ja julguse koht, et tulla oma vanast kitsast vaatenurgast välja. See on see, kui juht hakkab selgemalt nägema, et läbi tema kui juhi muutuse saab kõigepealt muutuda organisatsioon, siis kliendid ja lõpuks kogu muu maailm. Seepärast kasutan ka aeg-ajalt väljendeid nagu "organisatsioon on juhi nägu" või et "kala hakkab mädanema peast" – ja see on ju tegelikult tõsi. Ehk kui sa juhina hakkad nägema iseenda laiemat rolli ja oled avatud sellele, siis muutub juht pigem teenindajaks, kes tekitab võimalused oma töötajatele, klientidele ja laiemalt kogu ühiskonnale luua rohkem väärtust. ”