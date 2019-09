KUULA | Rain Rannu: iga riigi mainet kujundavad inimesed ja firmad

Rain on varasemalt filmimaailmas kogunud tuntust filmiga „Ameerika suvi“. Viimased kuu aega on Rain keskendunud oma filmi „Ükssarvik“ tegemisele.

Rain on veendunud, et igasugust filmi annab teha igasuguse eelarvega. Vaatajaid filmi eelarve ei kõneta, mis tähendab, et oluline on vaatajale anda midagi ägedat!

„Eks see ole filmi ja startupi puhul sarnane: see kui hästi sul läheb, sõltub sellest, kui suur on su vaatajaskond.“

Lisaks produtsenditööle on Rain investeerimisfondi Superangel üks partneritest. Superangeli fondiga investeerivad Rain ja tema partnerid tulevastesse Eesti ükssarvikutesse ehk Eesti startupidesse, kellel võiks olla globaalne läbilöök.

Aastal 2000 asutas Rain koos sõpradega firma Mobi Solutions, millest kasvas välja rahvusvaheline mobiilmaksete platvorm Fortumo. Fortumo on praegu tegus sajas riigis.

„See, kuhu jõuad, on sinu kujutlusvõime ja töö tulemus.“