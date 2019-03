KUULA | Raino Raasuke - teekond tühja kõhuga magama minemisest 17 töötajaga ettevõtteni

Raino enda sõnade järgi pole ta kunagi tundnud, et suudaks olla klassikaline 9-5 töötaja. Tema esimesteks mõtteviisi kujundavateks raamatuteks olid Tim Ferrisse "4 hour workweek" ja Robert Kiyosaki "Rich dad, poor dad".

Oma esimese äriga alustas Raino kui ta oli 18 aastane - koos sõpradega alustati Saaremaal puhastusteenuste pakkumist. Vajalikud seadmed soetati ligi 40 000 krooni eest. Seda võib pidada ka esimeseks ebaõnnestumiseks (õppetunniks!), sest müügitööd ja turundust tehti vähe ja ühtegi klienti ei leitudki.

Praegu tegeleb Raino ettevõte Amazonis ehitustarvete müügiga ning tema alluvuses töötab juba 17 töötajat. Raino ettevõttega Nocryga saab tutvuda siin. Meie seekordne Kangelane on ehe näide sellest, et kannatlikkuse ning järjepidevusega ON võimalik edu saavutada ja keskpärasusest välja murda!

Raino räägib meile saates:

-oma põnevatest ettevõtmistest, ebaõnnestumistest ja õppetundidest

-kuidas ta raskustest üle sai, et taas järgmise ettevõttega algust teha

-oma soovitusi ja näpunäited, et Amazonis edukalt läbi lüüa

-palju muud inspireerivat, mida lihtsalt peab kuulama!

