KUULA | Riho Saar avaldab eduka juhi neli põhitunnust

Edukaid juhte, neid, kes on edukad just seetõttu, et nad on võimekad saavutama enda poolt seatud eesmärke, iseloomustavad 3-4 põhitunnust, mis on Enn Saare jaoks jäänud läbi aastate kõlama.

Esiteks, selge sihi olemasolu – ehk selgus selles, kuhu juht tahab oma organisatsiooni ja meeskonda tüürida. Juhil peab olema visioon.

Teiseks peab juht olema võimeline hoidma kogu meeskonna tegevust järjepidevalt fokusseerituna sihi saavutamise rajal. Sellega käib kaasas ka oskus öelda "ei". Juhil peab olema distsipliini öelda "ei" asjadele, mis viivad tähelepanu ära kõige olulisemalt ja sellega öelda omakorda "jah" konkreetsete asjade ärategemisele, mis aitavad kogu meeskonda lähemale seatud sihile.

Kolmandaks - tänapäeval on juhi edukus peidus vahetus, ausas, avatud kontaktis inimestega. Ehk siis juhi põhitööriist on suhe teiste inimestega.

„Kui sa juhina ei suuda luua kvaliteetset suhet, kus saab ausalt ja otsekoheselt asjadest rääkida, siis sellisel juhul on väga raske oma visiooni ellu viia," ütleb Saar.

Neljanda edukuse tegurina toob Saar välja julguse otsustada ja lasta teistel ka otsustada; ning veelgi enam – teha vahet, millisel hetkel millist otsustamise viisi kasutada.