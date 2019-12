KUULA | Tauri Tallermaa: meie aju kõige suurem häirija on teadmatus

„Selleks, et õpetada, kuidas aju töötab ja kuidas iseennast meeldejäävamaks teha, siis pead sa seda tegema nii, et sind ka mäletataks," lisas Tauri.

Kiirlugemiskooliga liitudes tekkis Tauril suurem huvi aju, mälu ja selle treenimise vastu. Tauri rõhutab, et meelde jäämine ei toimu iseenesest. Selleks on vaja tähelepanu, seoseid ja kordamist. Teaduslik osa on õpetus, sealjuures väga oluline aspekt on meelelahutus ning emotsioon, mis sellega kaasneb.

Samuti soovitab Tauri enda jaoks lahti mõtestada, mis sind köidab ehk leida põhjus ja endale pidevalt meelde tuletada, miks sa midagi teed. Ühiste põhiväärtuste teadvustamine on kõige alus.