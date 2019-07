KUULA | Teeninduskoolitaja: tihti osutub arvatav töötajate teeninduse probleem hoopis juhtimisveaks

"Kui ma meeskondadega kohtun, siis tavaliselt ma näen selliseid ägedaid särasilmseid inimesi, kes oma loomu poolest juba nagu oleks head teenindajad. Tulemuseks on see, et ma ei hakka meeskonnale mingit teenindusteooriat plämama, vaid viskan juhid koolitusruumist välja ja hakkan teenindusmeeskonnaga välja selgitama, mis jamad seal päriselt siis juhtimisega on – miks teenindajad ei taha oma tööd suurepäraselt teha? Ja pahatihti koorub sellest välja, et on tehtud imelihtsaid juhtimisvigu, kus inimesi ei kuulata ja omavaheline suhtlemine on jäänud vajaka," räägib Suun,

"Ja siis ma muutungi külalislahkuse või teeninduse koolitajast pigem nagu meeskonna coachiks. Selle infoga, mis ma meeskonnalt olen saanud, lähen siis omakorda tagasi juhi jutule ja ütlen ausalt, et sa peaksid need ja need asjad juhtimises üle vaatama, kuna vaat et pooled inimesed on meeskonnas haudumas lahkumismõtteid nende jamade pärast," räägib koolitaja.

"Selle sammuga astun ma siis juhi coachi rolli. Mulle tundub, et tänapäeval on teenindusvaldkonnas see probleem, et inimeste juhtimist kui sellist väga ei toimugi; toimub pigem selline operatiivsete olmeküsimuste lahendamine, tööaja graafikute tegemine, kogu selline kabinetitöö ja inimene unustatakse ära,” tõdeb Kati Suun.