KUULA | Töötajate kompensatsiooni- ja motivatsioonisüsteemid on kompensatsioonipakett leevenduseks, et sul on nii nõme töö

"Jah, töö peaks olema iseenesest äge. Ja kõik need nn töötajate kompensatsioonisüsteemid ja motivatsiooniskeemid ongi – nii nagu ka termin ütleb – kompenseerimine. Meil on selle kohta tavaks öelda, et palun vabandust, et sul nii nõme töö on, siin on sulle kompensatsioonipakett leevenduseks! Anname sulle spordiklubi toetuse, anname sulle salatiteisipäevad, pinksilaua paneme kontorisse – anna meile ainult andeks, et su töö ise on nii nõme,“ räägib Kruup.

„Las me suhkrustame selle üle kõige muuga, mis ei puutu üldse sellesse, mida sa päevast päeva teed, aga palun anna meile andeks, et me ei suuda välja mõelda, kuidas seda asja teha ägedaks.“

Töödisaini mõte tulebki siin sisse, et äkki töö on ikkagi asi, mida on võimalik teha paremaks, meeldivamaks, põnevamaks, väljakutseid pakkuvamaks, vooseisundeid tekitavamaks – mida iganes.

„Kui sa tõesti oskad sellele tähelepanu pöörata ja tööd vastavalt ka disainida. Aga väga paljud juhid kahjuks seda ei märka ega oska ka töökogemust disainida,” tõdeb Kaspar Kruup.