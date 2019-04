KUULA | Vaiko Hansson: empaatia on üks juhi olulisemaid omadusi

Vaiko Hansson on üle kümne aasta olnud erinevate meeskondade ja ettevõtete kultuuride arengu juures. Kogemus scrum kogukonna eestvedajana Skype'is ja mentorina Proeksperdis viis ta mõistmiseni, et iga muutus saab alguse mõtteviisi muutusest. Nüüd on ta pühendunud tööriistade ja töötubade loomisele ning avalikule kõnelemisele, et aidata inimestel oma reaalsuses suurim võimalik hüpe teha. Vaikoga räägimegi, kuidas anda või leida oma tegevusele sügavam tähendus ning miks on just empaatia üks juhi olulisemaid tööriistu sellel teel.

"Kui enamus ettevõtteid tunneb oma klienti üpris hästi ja oskab suhteliselt selgelt välja tuua, millist väärtust nad oma toodete ja teenustega klientidele pakuvad, siis taustal seda äri edasiviiv jõud on tihtipeale ikkagi see profiit. Kui küsida, et miks sa seda teed, siis vastusest kumab läbi, et soov on ehitada süsteem, mis looks varalise jõukuse. Jah, seda tehakse läbi selle, et õpitakse klienti ja tema vajadusi tundma, kuid sügavam liikumapanev jõud on jätkuvalt raha," räägib Vaiko.

"Aga nüüd see järgmine aste, mida ma näen, et maailmal palju rohkem vaja oleks, on see, et sa päriselt teedki seda sellepärast, et sa siiralt hoolid nendest inimestest. Ja sa soovid nende reaalsust, nende elu ja nende maailma paremaks muuta. Aastatega on see teema mulle järjest olulisemaks muutunud. Minu n-ö missioon on juba pikka aega olnud toetada selliseid ettevõtteid, kes on valmis tegelema oma tegevuse mõtestatuse ja sügavama tähendusrikkusega, mitte lihtsalt toimetama selleks, et ajada kasumit taga.