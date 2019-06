KUULA | Veiko Valkiainen ja Indrek Põldvee: mitte ükski inimene ei ole tavaline

Veiko Valkiainen on juhtimiskonsultant ja –koolitaja. Tänaseks on Veiko olnud peaaegu kolm aastat oma juhtmisblogi ja –saadete autoriks.

Peamised kolm sihtrühma on Veikol tegevjuhid, koolitajad/coachid ja tippsportlased. Just viimastelt on Veiko sõnul meil kõigil ülimalt palju õppida, eelkõige eesmärgistamisel. Veiko põhifookuseks viimasel ajal on olnud enesejuhtimine ehk teemad: „Kuidas ennast juhtida?“ ja „Kuidas ise veel paremaks saada?“.

” Keegi ei saa sinu storyt rääkida. Inimesed tahavad kuulda just sinu perspektiivist. Miks sina oled saavutanud selle, mille oled saavutad? Ja see ongi oluline!

Indrek Põldvee, varsti juba kaheaastase podcastide tegemise kogemusega, toob välja oma saateid läbiva teema, milleks on ettevõtlikkus ja vaimsus. Saadete salvestamine ei ole Indreku jaoks mitte ainult inimeste tundma õppimine ja hea energia saamine. Veel olulisem – see on teraapiline protsess ka saate külalisele. Julgustust alustada podcastide tegemisega saab just tänasest humoorikast saatest!

Tänases saates: