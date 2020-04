KUULA | Veiko Valkiaineni kriisiga hakkama saamise nõuanded: lühenda ajahorisonti, kitsenda tegevusfookust ja hakka tegutsema

Valkiaineni jaoks on hästi toiminud paar-kolm sellist abistavat tehnikat, kui elus on olnud keerulised ajad, kus lained käivad üle pea ja elu on vähemal või suuremal määral sassi löödud. Esimene asi on tuua ennast olevikku, hetkeolukorda. Me kipume oma mõtetes ikka ja jälle rändama nii tulevikku kui ka minevikku. Kahjuks on nii, et ärevatel aegadel seostub tulevik meil pigem hirmuga ja minevik masendusega. „Oluline on aeg-ajalt teadvustada, kus ma omadega rändan ning vajadusel tuua ennast tagasi hetkeolukorda,“ tõdeb Valkiainen.

Esimene soovitus ongi: lühenda oma ajahorisonti ja too ennast konkreetsesse hetkesse.

Järgmine samm sellest on kitsendada oma tähelepanu ühele asjale korraga. Küsi iseendalt, mis selles hetkes on kõige olulisem ära teha selleks, et tunda ennast paremini? Kui muidu võib nö to-do listis olla hunnikutes asju, mille kõigega peaks tegelema, siis siinkohal on oluline keskenduda ühele asjale korraga. Ja keskenduda just sellele, mis konkreetses situatsioonis kõige vajalikum või kõige olulisem, et ellu rohkem korrastatust ja stabiilsust tuua. Üks asi korraga.

Ja lõpuks, hoia ennast tegevuses. Tegevus on see, mis annab meile kindlustunde, et me saame asju mõjutada. Tegutsemine toob meie ellu rohkem kontrolli tunnet. Kõige halvem on jääda kriisist räsituna oimetult vegeteerima, kindlasti soovitan ennast kasvõi poolvägisi hoida tegevuses.