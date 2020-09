Levinud väikeettevõtja lõks: omanik tahab ettevõttes kõik ise ära teha

Lõksu võib kinni jääda väga pikaks ajaks

Vallo Arumäe sõnul tunnevad paljud äri omanikud seda valu, mis tähendab olla töötaja iseenda ettevõttes ja otsida pidevalt lahendust, kuidas äri iseseisvalt tööle saada.

Üks äris ise tegutsevate omanike põhiline uskumus on, et lihtsam on teatud ülesanded ise ära teha ja pealegi, keegi teine ei tee neid nii hästi. Lisaks on ülesannete teistele õpetamine aeganõudev tegevus. "Ehk siis sageli on see tunne, et ma teen selle asja parem ise ära, sest siis saab kiiremini ja kvaliteetsemalt tehtud. Nendest 2-3 inimesest, kes meil meeskonnas on, olen ju mina kõige sobivam neid tegevusi tegema," selgitab ta, kuidas omanikud kipuvad justkui ametikohta ise täitma.

Nii me leiamegi ennast mugavatest rollidest, mis meil hästi välja tulevad, aga samas on Vallo sõnul siinkohal ka tegemist lõksuga, kuhu võib väga pikaks kinni jääda - ühel hetkel kaob aeg käest, tegeletakse kiirete asjade lahendamisega ja äriomanikul ei jää aega kõige olulisemaks - strateegia ja visioon, sest nad on võtnud endale liiga palju erinevaid rolle ja ülesandeid, millega iga päev tegelema peab.

Üks suurim takistus on Vallo sõnul see, et süsteemi loomine võtabki tegelikult aega. Võibolla isegi kümneid või sadu kordi rohkem kui ise tehes. "Inimesed on loomult mugavad olendid, kes valivad kõige lihtsama tee ja selle asemel, et kedagi välja õpetada, on kiirem viis see asi ise ära teha ja saada see päevakorrast maha. Aga kui järgmine kord sama probleem tekib, siis me hakkame seda sama asja jälle uuesti tegema," selgitab ta. Kokkuvõttes võime sama ülesannet aastaid korduvalt ise teha. Aga kui luua süsteem, siis muutub selle lahendamine automaatseks ja seda ülesannet ei pea enam kunagi täitma.

Seega tasub süsteemi loomisele keskenduda. Küsimus on siin selles, et kui palju me võtame aega pikaajaliselt mõelda, kuhu äri peaks liikuma ja kui palju teeme iga päev lühiajalisi operatiivseid tegevusi, kus me tegelikult väga palju tulevikule ei mõtle.

Olulised ärisüsteemi tükid, mille eest peab vastutama õige inimene