Lindström: kui töötajat motiveerib hirm, on tööandja läbi kukkunud

„Tööandja kohustus on tagada töötajate turvatunne ja heaolu – kui töötajat motiveerib vaid hirm töö kaotuse ees, siis on tööandja läbikukkunud. Inimest peab ikka vaatama kui tervikut ning töö ja muu elu on teineteisega tihedalt seotud. Kui töötaja on õnnelik, on ta ka tööle pühendunum,” kommenteeris Vihul.

Heaolu tagamisel on kriitiline ka töötaja kaasamine plaanide tegemisse, et ta saaks oma vajadustest teada anda ning mõistaks, miks midagi tehakse. Lindströmis rõhutatakse ettevõtte väärtusi igal võimalusel ning kõik töötajad teavad, et tänu nende tööle on maailm parem paik. Ettevõtte väärtused -keskkonnasõbralikkus, ausus, läbipaistvus, hoolivus – on meeskonnaga üheskoos läbi räägitud ning kõik näevad laiemat pilti, kui ainult enda tööots.

„Väärtustest rääkimine ja ühine võitude tähistamine tekitab tugeva meeskonnatunde. Kui meil läheb hästi, on kogu meeskond rõõmus ja aplodeerib teineteisele ning selline tugi ja ühtekuuluvustunne tekitab kohe tahtmise igal hommikul tööle tulla,“ kommenteeris Vihul.

„Suurim motivaator tööks ei ole ostetav – inimesed on lojaalsed, kui organisatsioon on ühtne, töötajaid märgatakse, hinnatakse ja tunnustatakse ning seda ei saa vaid rahaga saavutada,“ võttis Vihul Lindströmi põhimõtted töötajate motiveerimisel kokku.