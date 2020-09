Linnamäe vahetab välja ravimiäri juhi

Margus Linnamäele kuuluv Magnum Medical teatas, et senine juhatuse liige Tiina Lätti on otsustanud vastu võtta uue väljakutse ja jätkab Magnum kontserni ostu- ja müügiprotsesside arendusjuhina.

Timo Danilov on töötanud Magnum kontsernis seitse aastat, millest viimastel oli ametis Magnum AS kvaliteedidirektorina. Danilov on erialalt proviisor ja töötanud ravimite valdkonnas kogu oma karjääri vältel. Magnum AS juhatuse esimehe Ahti Kallikormi sõnul on hea meel tervitada Timo Danilovit peatses uues ametis.

Timo Danilov taandub ühtlasi Eesti Proviisorapteekide Liidust (EPAL) ja selle tegevjuhi ametist. Tema asemele valitakse EPALile uus juht.

Magnum Medical kuulub Magnum kontserni. Magnum on ravimite hulgimüügikontsern, mis tegutseb lisaks Eestile Soomes, Lätis, Leedus ja Valgevenes.