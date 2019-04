Lõpeta kurtmine: see õpetab ainult asju kehvasti tegema

“Põlvenõksu vastus”

Ometi kohtame sellist käitumist praktiliselt igas elu valdkonnas. Kuidas sul täna trenn läks? No üldiselt okei… aga lõigud läksid täiega pekki, need olid nii rasked. Kuidas sul võistlus läks? No ma ei saanud sellega hakkama ja see oli kehva ja… Kuidas sul esinemine läks? Ma ei tea, jalg ja hääl värisesid ja sõnad läksid sassi ja … Ja nii edasi. Esimene vastus kipub pigem olema sellest, mis metsa läks. See on ühelt poolt inimlik, intuitiivne vastus nn ahviajult ehk meie emotsionaalselt keskuselt, kes panebki veidi enam tähele seda, mis on valesti. Ja teisalt on see automaatne “põlvenõksu vastus” selgelt see, mis ei aita kaasa oskuste kasvule ega enesekindlusele.

Mida sa ütled pärast sooritust?

Lanny Bassham on laskmise olümpiavõitja ja maailma meister ja 35+ aastas kogemusega mentaalse tugevuse treener. Ning ta väidab oma raamatus “With Winning in Mind”, et kui enamik tippsportlasi saab üsna hästi hakkama mistahes soorituse kolmest osast kahe esimesega – ootuse faas ehk see, mida mõtleb ja teeb enne sooritust ning tegevuse faas ehk mida mõtleb ja teeb soorituse ajal – siis viimases faasis, ehk kinnistamise faasis ollakse hämmastavalt kehvad. Ent ometi on just see kolmas faas, lihtsamalt see, mida sa mõtled, ütled ja teed pärast sooritust see, mis oskust kinnistab ja enesekindlust kasvatab.