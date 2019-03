Mailis Lintlom soovitus naistele: vähem enesekriitilisust. Endas kaheldes jääb tegemata see oluline esimene samm

Klaas- ja alumiiniumfassaade tootva ettevõtte AS Windoor omanik Mailis Lintlom astub sel nädalal üles sümpoosionil "Naised igast ilmakaarest", et rääkida ettevõtluse erinevatest tahkudest. Üks on aga tema sõnul kindel – ettevõtjana igavust tundma ei pea. Pigem annab see valmidust võtta ette veelgi enam ja nii on ka Mailis ettevõtte kõrvalt koordineerinud mitmeid Euroopa Liidu programme ja juhtinud Eesti üleriiklikke projekte.

Olete ettevõtte Windoor omanik alates 1996. aastast. Kuidas on Windoori jaoks ettevõtluskeskkond selle ajaga muutunud?

Ehitussektoris, kus Windoor tegutseb, on ettevõtluskeskkond muutunud väga ulatuslikult - regulatsioon on kasvanud ja standardid karmistunud. Suurim muutus toimus siiski Eesti liitumisel Euroopa Liiduga, mis avas meie jaoks ühisturu.

Järjest keerulisematesse projektidesse sisenedes on meie ootused oma töötajatele samuti kasvanud ning meeskond peab olema suuteline hakkama saama tegevusruumis, mis oma olemuselt on muutunud üha rahvusvahelisemaks.

Küll aga on kummaline, et 20 aasta jooksul pole muutunud ajast-arust seisukohad, et justkui kogu arendustegevus tuleb Saksamaalt. Võib-olla äärmisel juhul Jaapanist ja USA-st või disain Itaaliast. Need stereotüübid ja usalduse vähesus tootearendusega tegelevate Eesti ettevõtete vastu juhivad (väär)otsuste tegemist. Häiriv on see, et Eesti-sisese tunnustuse saamiseks peab keegi väljapoolt Eestit sind valideerima.

Kuidas olete aga ise nende aastate jooksul muutunud ja millised isikuomadusi olete endas arendanud?