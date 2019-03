Marina Kaljuranna soovitus: kui teile pakutakse võimalust olla välisminister või suursaadik, siis võtke see pakkumine vastu

Kaljurand kinnitas, et oleme uhked, et seekord on meil riigikogus rohkem naisi k

” Iga naine, kes ütleb välja oma nime ja on valmis kuskile kandideerima, peab arvestama, et ta võetakse tükkideks.

ui kunagi varem. Eriti uhke on ta selle üle, et Sotsiaaldemokraatide parlamendisaadikutest on suisa pooled naised. See ei ole tema kinnitusel juhus. „Selle nimel on aastaid tööd tehtud. Selle nimel on naisi julgustatud, nimekirjades ettepoole pandud,“ selgitas ta.

Kaljuranna sõnul on vale arvata, et naised ei taha poliitikas osaleda. Sotsiaaldemokraatide sügisel korraldatud aktsioon, kus sai helistada ning küsimusi esitada näitas tema kinnitusel, et naised tahtsid ühel või teisel moel poliitikas kaasa rääkida.

„Oleme pool inimkonnast, ja kui seda poolt ei kasutata, siis kaotavad kõik, kaotavad ka mehed, rahvad ja riigid,“ lausus Kaljurand.

Ta rääkis, et erinevatesse riikidesse suursaadikuks suundudes luges ta alati lisaks selle riigi ajaloole ka nende tublide naiste elulugusid.

Ameerikasse suundudes luges ta Madeleine Albrighti, Condoleezza Rice’i ja Hillary Clintoni elulugusid. „Need kolm naist on olnud eeskujudeks kogu maailmas. Kui Ameerika välisminister on naine, siis või naine võib olla iga riigi välisminister, iga riigi suursaadik,“ lausus ta.

Samas ei maksa endale illusioone seada ning arvata, et poliitika on midagi mõnusat, leebet ja ilusat.

„Poliitika on julm ning räpane. Iga naine, kes ütleb välja oma nime ja on valmis kuskile kandideerima, peab arvestama, et ta võetakse tükkideks,“ rääkis Kaljurand. „Tema pere, tema riided, tema keha, tema kott,“ lausus ta. Kaljurand räägib seda oma presidendiks kandideerimise kogemusest. „Kogu Eesti teadis, et mul on Diori kott ja kõik teadsid kui palju see maksis,“ rääkis Kaljurand. „Ma siiamaani ootan, et ERMist helistatakse mulle, et ma saaksin selle koti neile kinkida,“ lausus ta.

Kaljurand tõdes, et naiste kokku hoidmine ei tähenda, et valmistel peaksid naised hääletama ainult naiste poolt. Tuleb eelistada parimat. Kui kaalukausil on aga kaks parimat, kellest üks on juhtumisi naine, eelistab Kaljurand teda.

Kaljurandi sõnul on naistel maailmas üks eesmärk- teha kõik selleks, et nende lapsed ei saaks enam surma.