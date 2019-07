Maxima vahetab homsest eestlasest juhi senise Bulgaaria üksuse juhi vastu välja

Maxima Eesti meeskonnaga liitub ka kommertsjuht Martynas Pikelis. Maxima Bulgaria tegevjuhiks nimetati Peter Pavlov.

Senine juht Marko Põder töötas Maxima Eesti ajutise tegevjuhina eelmise aasta septembrist, selle aasta alguses nimetati ta juhatuse esimeheks.

Põder lausus, et Maxima Eesti on astunud kohaliku juhtkonna tiheda koostöö tulemusel olulisi samme saavutamaks Eesti turul seatud eesmärke.

Eesti Maxima on Bulgaaria ükskusest juhi saanud ka varem: 2015. aasta suvel asus Maxima Eesti juhiks Maxima Bulgaria juht Vygintas Šapokas, kes eelmise aasta sügisel kogu Maxima grupist lahkus.

Edvinas Volkas töötab Maxima Grupė ettevõtetes alates 2001. aastast, olles neil aastatel olnud eri ettevõtetes juhtivatel positsioonidel, sh viimased neli aastat Maxima Bulgaria tegevjuht. Möödunud 2018. aasta oli Maxima Bulgaria jaoks esimene, mil kasum enne intresse (EBITDA) oli positiivne, ettevõtte müügitulu kasvas mullu 19,4 protsenti 132,8 miljoni euroni.

“Meie eesmärk on olla tarbijate esmane valik kõigis Balti riikides, kus Maxima jaekett hoiab turuliidri positsiooni. Samuti on meie eesmärk veelgi tugevdada oma positsiooni Bulgaarias. Olen veendunud, et mõlemad uued tegevjuhid aitavad nende eesmärkide saavutamisele kaasa,” lausus Maxima Grupė juht Jolanta Bivainytė.

Maxima Grupė juhatusse kuuluvad Meri Navickė (esimees), Jolanta Bivainytė, Kristina Meidė, Andris Vilcmeiers, Arūnas Zimnickas ja Edvinas Volkas

Maxima Eesti juhatuse liikmed on tegevjuht Edvinas Volkas, finantsjuht Aleksei Kadõrko, personalijuht Lea Kimber, operatsioonide juht Justinas Kirbutas ning kommertsjuht Martynas Pikelis.