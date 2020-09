Me oleme kõik suhete äris. Juhi ainus töö on saada karja liidriks

Oskus inimesi lahti kodeerida

Kaasaegse juhtimise alustalaks on mõistmine, et juhtida ei saa ettevõtet ega osakonda. Juhtida saab inimesi. Ja inimene on üks emotsionaalne loom, kes nagu öeldud liigub (alateadlikult) naudingu poole. Ent mõistagi saab naudingust rääkida alles siis, kui elementaarsed baasvajadused on rahuldatud. Trikk seisneb nüüd selles, et hea juht oskab lahti kodeerida, millisel trepiastmel erinevad tiimiliikmed parajasti paiknevad, millest unistavad ning kuidas nende unistuste poole üheskoos liikumine ettevõttele kasulikuks muuta.

Sõltumata ettevõtte tegevusvaldkonnast, on juhtide tööpõld alati inimsuhete dirigeerimine. Nii üksikisiku teekonnal, iseendaks kasvamisel kui tiimiliikmete vahelise sünergia loomisel. Juhi ülesanne on koguda kokku just need isikuomadused ja oskused, mis tiimi terviklikult maksimaalselt hästi toimima panevad, mõistes, et inimesed on erinevad ning mitte mingil juhul standarditele vastav masstoodang.

Käimalükatud vurrkann

Inimesed on unikaalsed, igaüks oma tausta, soovide, unistuste ning eelistatud käitumisviisidega ning tõeliselt võimekates tiimides saavad kõik liikmed panustada justnimelt isiklikele tugevustele. Juht on sealjuures see, kes erinevad tiimiliikmed omavahel ühtseks tervikuks seob ning hoolitseb selle eest, et suhted konstruktiivsed püsiksid. See kõik on tõsine töö. See võtab aega ja energiat. See on kohati tüütu ning kurnav. Kui seda aga teadlikult ja õigesti teha - siis on see ääretult tulemuslik!

Hea juht suudab oma tiimi käima lükata nagu vurrkanni. Nooremale põlvkonnale selgituseks, et see on talisman, mida kasutab peategelane filmis „Inception" aru saamaks, millises reaalsuses ta parajasti viibib ;).