"Me oleme töötingimuste parandamisel teinud kõik võimaliku." Ehk juhtidel ei ole õrna aimugi, mis nende firmades tegelikult toimub

Kuna juhid ei adu, kui suurte raskustega nende töötajad peavad silmitsi seisma, on neil lihtne uskuda, et „tugev firmakultuur", töötajate rahulolu ning lahedad, kuid täiesti mõttetud soodustused nagu näiteks heaoluprogramm, panustaavad töö kvaliteeti.

Nii ütles ühe tervishoiufirma juht autoritele: „Ma lihtsalt ei saa aru. Ma hoolin nii väga meie töötajatest ning me teeme oma hoolivuse näitamiseks nii palju, kuid nad ikka lahkuvad." Firma juht oli väga uhke, et tähistas olulisi verstaposte kõikide töötajatega ning pakkus mõningaid soodustusprogramme.

Jah, see kõik on tore, aga paljud nende teenindajad pidid jätkuvalt ots-otsaga kokku tulekuks töötama kahel töökohal ning murdma pead, kuidas teist töökohta tema firma prognoosimatute graafikutega ühildada. Mõned firmad arvavad, et kui nad julgustavad töötajaid olema „nemad ise"- tegema tattoosid, kandma endale meeldivat riietust jne, siis see tähendabki hea töökoha pakkumist. Oma individuaalsuse väljendamine võib küll töötajale oluline olla, kuid arveid sellega ei maksa.

Autorid märgivad, et õnneks on sellele probleemile olemas lahendus ja see on selline, milles nii juhid kui töötajad on juba niigi head: karm analüüs. Kuid adekvaatse olukorra peegelduse jaoks on neil on tarvis uusi mõõdikuid: näiteks kui suur protsent töötajatest teenib elatusmiinimumi, omistama oluliselt väiksemat tähtsust enda võrdlemisele madalat palka maksvate konkurentidega; mõistma teenindajate igapäevaelu raskusi- ideaalis nende aega veetes. Ja lõpuks nõuab see juhtidel ausust enda suhtes, et nende mõtted ja teod ei oleks vastuolus.

Juhtide uskumused

Autorid toovad lisaks välja, et tegelikult on olemas üks sügavam ja oluliselt raskemini lahendatav probleem: see on juhtide uskumused ja arusaamised teenindajate, tunnipalka saavate inimeste väärtusest.

Nad toovad näiteks erinevad Ameerika suurimate- Fortune 500 ettevõtete sekka kuuluvate firmade juhtivtöötajate arvamused:

„ Mõned töökohal lihtsalt ei panusta niipalju, et nende tegijatele saaks rohkem maksta"

„Me juba maksame piiratud oskustega inimestele keskmisest rohkem"

„On piirid, kui palju väärtust sa kassapidaja tööga lood"

„Teenindajad on tudengid, kellele ei ole stabiilsust tarvis". Autorid toonitavad, et sellist mõtet jaganud juht eksib, sest jaemüügis töötavate inimeste mediaanvanus on USAs 37 aastat.