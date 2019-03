Mees, kes juhib maailma Viljandist

Arno Küti arengukõver on hämmastav. See sai 1992 aastal alguse mööblitootmisest Mulgimaal. Kui selgus, et mööblit oli raske müüa, tegi ta ON24 mööbli internetipoe. Kui selgus, et kaupa on keeruline ladustada ja kliendile tuppa toimetada, lõi ta oma logistikaosakonna. Siis selgus, et väikeseid pakke oli vaja paindlikumalt ostjani toimetada ja nii rajas ta SmartPOSTi ning jõudis pakiautomaatideni. Et pakiautomaate omakorda tõhusamaks muuta, arendas ta välja robotid.

Kütt on unistaja ja kiire tegutseja ühes isikus. Kui tuleb mõte, tuleb seda ka kohe teostama asuda. Eilset mõtet, mis ehk enam nii seksikas ei tundu, ei häbene ta prügikasti heita. "Arenduses ei saa olla niimoodi, et meil on mingi mõte, aga arutusele tuleb see kahe nädala pärast. Siis ei jõua mitte kuhugi," märgib ta. "Kui on mõte, siis tuleb see kohe ära arutada. On juhtunud ka nii, et poole aasta töö tuleb uute asjaolude tõttu lihtsalt ühe hetkega minema visata. Näiteks arendasime poolteist aastat ühte robotit ja sellele kulus üle miljoni euro, aga kui ühel hetkel oli selge, et nii enam jätkata ei saa, siis tuli teha otsus, et alustame uuesti."