Meeskonnatööl on ka tõsised varjuküljed

Teisest küljest ilmnes uuringust ka tugev side meeskonnatöö ning töö nõudlikkuse suurenemise vahel, mis toob töötajatele tööl suurema ärevuse ning rahutuse. Mida rohkem töötajad tunnetasid, et kolleegide tulemused sõltuvad neist, seda suurem oli nende tööstress ning ärevus.

Autor märgib uuringu kokkuvõtteks, et juhid peaksid meeskonnatöö ohte endale rohkem teadvustama ning mõistma, et meeskonnatöö on kasuks vaid siis, kui töötajatel on oma töö tegemiseks vajalikud oskused ning ressursid. See tähendab, et töötajatele tuleb pakkuda vajalikke koolitusi, seada neile realistlikud eesmärgid, võimaldama töötajatel oma rolli osas kaasa rääkida. Kui seda ei võimaldata, tõuseb töösurve liiga kõrgele ning töötajate heaolu väheneb.

Veelgi enam, juhid peaksid näitama, et toetavad töötajaid. Esiteks tuleb tööülesannete delegeerimisel paika panna prioriteedid ehk millised ülesanded on kõige olulisemad. Teiseks tuleks välja tuua võimalikud murekohad. Näiteks ajakava, karmid tähtajad vms küsimused, mis võiksid hiljem üles kerkida. Ning kolmandaks tuleks anda töötajatele tulemuste osas selge tagasiside ning häid tulemusi tunnustada.